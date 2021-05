Roma-Crotone 5-0: manita dei giallorossi (Di domenica 9 maggio 2021) Roma-Crotone 5-0. All’Olimpico i giallorossi battono 5 a 0 il Crotone e si riprendono il settimo posto, grazie alle doppiette di Pellegrini e Borja Mayoral e alla rete di Mkhitaryan. La squadra di Fonseca è riuscita quindi a centrare l’obiettivo odierno, cioè vincere per riprendersi quel settimo posto in classifica per poche ore occupato in giornata dal Sassuolo che ha battuto il Genoa in trasferta. Cos’è successo nel primo tempo? I giallorossi si mostrano subito pericolosi con Pellegrini che tenta il gol con una punizione potente, ma troppo centrale che Cordaz devia in corner. Al 15? Mkhitaryan, sevito da Pedro, si trova a tu per tu con Cordaz, bravo a mandare in angolo, anticipando l’armeno. Un minuto dopo la conclusione di Mkhitaryan da posizione ravvicinata si stampa sul palo, ma l’azione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021)5-0. All’Olimpico ibattono 5 a 0 ile si riprendono il settimo posto, grazie alle doppiette di Pellegrini e Borja Mayoral e alla rete di Mkhitaryan. La squadra di Fonseca è riuscita quindi a centrare l’obiettivo odierno, cioè vincere per riprendersi quel settimo posto in classifica per poche ore occupato in giornata dal Sassuolo che ha battuto il Genoa in trasferta. Cos’è successo nel primo tempo? Isi mostrano subito pericolosi con Pellegrini che tenta il gol con una punizione potente, ma troppo centrale che Cordaz devia in corner. Al 15? Mkhitaryan, sevito da Pedro, si trova a tu per tu con Cordaz, bravo a mandare in angolo, anticipando l’armeno. Un minuto dopo la conclusione di Mkhitaryan da posizione ravvicinata si stampa sul palo, ma l’azione ...

