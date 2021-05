Roma Crotone 0-0 LIVE | comincia la partita!

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO –LA PARTITA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:: Fuzato; Reynolds, Ibañez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.A disp: Farelli, Mirante, Jesus, Santon, Peres, Bove, Zalewski, Pastore, ...