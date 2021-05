Pes 2022 cambia nome? Sembrerebbe proprio di sì…

Leggi su computermagazine

(Di domenica 9 maggio 2021) Possibile storico cambio per la serie di videogiochi calcistica, Pro Evolution Soccer o PES, una delle saghe più famose e nel contempo fortunate di tutti i tempi. PES? Quello che si sa (Foto ufficiale Konami)Secondo alcune indiscrezioni circolanti sembra che il franchise firmato Konami sia prossimo are il. Dopo un anno di pausa, il 2021, in cui si è deciso di pubblicare solamente un aggiornamento a Pes 2020, con nuove rose, maglie a campionati aggiornati, ad un prezzo ridotto, l’anno che verrà potrebbe essere quello della vera e propria rivoluzione per la simulazione calcistica rivale da sempre di Fifa. Una ventata di aria fresca che dovrebbe riguardare ile di conseguenza anche il logo dello stesso videogioco, come del resto ...