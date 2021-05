“Non ci doveva essere Mazzoleni”: lo sfogo di Inzaghi (Di lunedì 10 maggio 2021) Filippo Inzaghi, a Sky Sport, è ritornato sulla decisione di Doveri e Mazzoleni di togliere un rigore al Benevento contro il Cagliari. Il Benevento ha perso 1-3 contro il Cagliari ed è rimasto al terzultimo posto a 31 punti. I sanniti hanno una distanza di tre punti dallo Spezia quartultimo. Il match del Vigorito è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 maggio 2021) Filippo, a Sky Sport, è ritornato sulla decisione di Doveri edi togliere un rigore al Benevento contro il Cagliari. Il Benevento ha perso 1-3 contro il Cagliari ed è rimasto al terzultimo posto a 31 punti. I sanniti hanno una distanza di tre punti dallo Spezia quartultimo. Il match del Vigorito è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA #Renzi incontrò Mancini, agente dei Servizi, all’autogrill: “Doveva portarmi dei babbi”. Quello che h… - borghi_claudio : @Peter_Italy Eh, altro che... in Toscana di questo non si doveva mai parlare. - Paolo_Bargiggia : @Pirlo_official che non osa sostituire mai quel fantasma di @Cristiano è imbarazzante. Lo scrivo prima e anche se C… - __kindhearted : @Matthinthedark Ma non doveva scrivere un intero capitolo. Anche solo due pagine per capire cosa provasse Matthew a riguardo e non James - Luca___94 : @Raz29w Si ma non è solo lui il problema, sono 2 anni che fanno scelte di mercato sbagliate!!! Pirlo doveva dimette… -