(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il ministro dell’Interno, Lucianaha sentito oggi il premier Marioin merito all’aumento degli sbarchi di migranti a Lampedusa. In particolare, a quanto si apprende, si punta a costituire unadi regia per coinvolgere sul tema anche gli altri ministeri competenti, Difesa, Esteri e Trasporti, per poter lavorare a misure condivise. La questione migranti è un dossier all’attenzione del governo e ladi regia avrà un ruolo di coordinamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

corradoformigli : Stamattina la nostra inviata @MicaelaFarrocco ha ricevuto da @alarm_phone, l’Ong francese che si occupa di diramare… - mvdonato : RT @vitalbaa: Una “cabina di regia” sta bene su tutto - stormi1904 : RT @vitalbaa: Una “cabina di regia” sta bene su tutto - infoitinterno : **Migranti: telefonata Lamorgese-Draghi per cabina di regia** - twMec : RT @vitalbaa: Una “cabina di regia” sta bene su tutto -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti telefonata

SardiniaPost

Secondo quanto si apprende sono già alcune settimane che Lamorgese sta lavorando per un nuovo accordo di Malta, proprio in considerazione del prevedibile aumento degli sbarchi dicon l'...Al centro del dibattito vi saranno i rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di partenza dei, come Libia e Tunisia, e con l'Unione europea. Un nuovo accordo di Malta Il 20 maggio la ...Una nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, in coincidenza con il miglioramento delle condizioni meteo e con il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia, rilancia l'emergenza immigrazio ...In meno di ventiquattro ore sono approdate sull'isola a sud della Sicilia quindici con barconi con a bordo oltre 1'400 persone ...