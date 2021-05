Mamma in pandemia. Più forti “per forza” ma più esposte alle paure, le neomamme hanno coraggiosamente superato le incertezze del parto con la tempra che le distingue (Di domenica 9 maggio 2021) & nbsp; Getty Images Quanto ha influito la pandemia sulla depressione demografica italiana attuale? E come è cambiata la gestione delle gravidanze e del parto in epoca covid? Dalla comparsa del virus le donne si sono destreggiate fra timori e incertezze durante la gestazione, il rischio del contagio e l’assenza del partner in ospedale. La vaccinazione arti-covid potrebbe mitigare le paure e ridurre il rischio di parti prematuri, terapia intensiva, infezioni ed eclampsia. Maternità e Covid: cosa dobbiamo sapere guarda le foto Il mancato ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 maggio 2021) & nbsp; Getty Images Quanto ha influito lasulla depressione demografica italiana attuale? E come è cambiata la gestione delle gravidanze e delin epoca covid? Dalla comparsa del virus le donne si sono destreggiate fra timori edurante la gestazione, il rischio del contagio e l’assenza del partner in ospedale. La vaccinazione arti-covid potrebbe mitigare lee ridurre il rischio di parti prematuri, terapia intensiva, infezioni ed eclampsia. Maternità e Covid: cosa dobbiamo sapere guarda le foto Il mancato ...

