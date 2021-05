Internazionali d’Italia 2021: forfait di Casper Ruud dopo la semifinale a Madrid (Di domenica 9 maggio 2021) La notizia non scontenterà di certo Denis Shapovalov, che l’avrebbe dovuto affrontare al primo turno: Casper Ruud, dopo la semifinale al Masters 1000 di Madrid in cui ha perso contro Matteo Berrettini, rinuncia a disputare gli Internazionali d’Italia. Niente Roma, dunque, per il norvegese, che non difenderà in questo modo i punti della semifinale raggiunta nel settembre 2020 battendo proprio l’uomo dal quale è stato sconfitto ieri; secondo il regolamento dell’ATP, potrà mantenere la metà di tali punti fino al 2022. Il prossimo grande appuntamento del norvegese sarà dunque il Roland Garros, torneo nel quale partirà da testa di serie tra quelle che potranno incontrare i primi 8 solamente dagli ottavi di finale in avanti. Al posto di Ruud ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) La notizia non scontenterà di certo Denis Shapovalov, che l’avrebbe dovuto affrontare al primo turno:laal Masters 1000 diin cui ha perso contro Matteo Berrettini, rinuncia a disputare gli. Niente Roma, dunque, per il norvegese, che non difenderà in questo modo i punti dellaraggiunta nel settembre 2020 battendo proprio l’uomo dal quale è stato sconfitto ieri; secondo il regolamento dell’ATP, potrà mantenere la metà di tali punti fino al 2022. Il prossimo grande appuntamento del norvegese sarà dunque il Roland Garros, torneo nel quale partirà da testa di serie tra quelle che potranno incontrare i primi 8 solamente dagli ottavi di finale in avanti. Al posto di...

