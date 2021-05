Influencer, non è mai troppo tardi (Di domenica 9 maggio 2021) In America il fenomeno è già stato catturato da una definizione: «Greynassance». Un autentico Rinascimento dei vip con i capelli grigi. Da Mara Maionchi a Jane Fonda, passando per Vittorio Sgarbi e Isabella Rossellini, è in atto un boom degli over 70. Seguiti da milioni di seguaci su Instagram, Twitter e TikTok. Piacciono alla gente per l'autorevolezza dell'età, ma anche agli esperti di marketing. Il popolo dei capelli d'argento, infatti, è un mercato che (solo in Italia) vale 200 miliardi di euro. Hanno milioni di follower, sfilano in passerella, realizzano tutorial di make up o fitness, firmano contratti pubblicitari, influenzano l'opinione pubblica. Eppure hanno superato i 70 anni, non hanno addominali in vista, né fisici avvenenti da mettere in mostra.Sono i testimonial della Greynaissance, una sorta di rinascimento dai capelli grigi, una tendenza mondiale che descrive come ci si ... Leggi su panorama (Di domenica 9 maggio 2021) In America il fenomeno è già stato catturato da una definizione: «Greynassance». Un autentico Rinascimento dei vip con i capelli grigi. Da Mara Maionchi a Jane Fonda, passando per Vittorio Sgarbi e Isabella Rossellini, è in atto un boom degli over 70. Seguiti da milioni di seguaci su Instagram, Twitter e TikTok. Piacciono alla gente per l'autorevolezza dell'età, ma anche agli esperti di marketing. Il popolo dei capelli d'argento, infatti, è un mercato che (solo in Italia) vale 200 miliardi di euro. Hanno milioni di follower, sfilano in passerella, realizzano tutorial di make up o fitness, firmano contratti pubblicitari, influenzano l'opinione pubblica. Eppure hanno superato i 70 anni, non hanno addominali in vista, né fisici avvenenti da mettere in mostra.Sono i testimonial della Greynaissance, una sorta di rinascimento dai capelli grigi, una tendenza mondiale che descrive come ci si ...

