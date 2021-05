Getafe-Eibar | formazioni ufficiali | quote | pronostici Mata ed Enes Unal per la salvezza

Leggi su infobetting

(Di domenica 9 maggio 2021) La sconfitta di domenica scorsa col Villarreal ha lasciato un po’ di amaro in bocca al Geta, che sperava di rubare qualche punto ad un avversario che doveva giocare una gara fondamentale come quella con l’Arsenal; i Sottomarini Gialli invece sono riusciti a vincere, non lasciando nemmeno un punto alla squadra di Bordalas. Gli Azulones InfoBetting: Scommesse Sportive e