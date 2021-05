Gazzetta: "Bravi il Napoli e Osimhen, favoriti dalla tattica dello Spezia" (Di domenica 9 maggio 2021) 'Una lettura scontata del match indicava nella velocità delle ripartenze un pericolo per Italiano che però non ha cambiato modo di giocare" La Gazzetta scrive di Spezia - Napoli 1 - 4. Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) 'Una lettura scontata del match indicava nella velocità delle ripartenze un pericolo per Italiano che però non ha cambiato modo di giocare" Lascrive di1 - 4.

Advertising

napolista : “Una lettura scontata del match indicava nella velocità delle ripartenze un pericolo per Italiano che però non ha c… - Paride37336754 : @FikayoLand @Gazzetta_it Per forza! Letto stamat. su Gazzetta. La società sta trattando per on pagare ai calciatori… - annanamia : Messina: «L’Authority dello Stretto primo ponte» - Gazzetta del Sud - SoloMilan68_MT : @nsct01 @Gazzetta_it @Inter Alcuni sono bravi a vincere, altri a parlare, che vuoi fare - Devil1990A : @Ciro_Marvel @Gazzetta_it Ho i miei dubbi. Comunque bravi voi a credere fino in fondo nella rimonta -