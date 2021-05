Enzo Galli | Simonetta Filippini e la piccola Mariam sono atterrati nella tarda serata di ieri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Galli

... positiva al virus, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Careggi, a Firenze, mentre la figlia dovrà osservare la quarantena domiciliare con il padre adottivo,. Il volo sanitario ...Parenti e amici attendevano il ritorno della coppia, Simonetta Filippi , che è positiva al Covid e deve essere curata, il maritoe la bimba di 2 anni adottata nel paese asiatico. La donna ha viaggiato in una area del velivolo in bio - contenimento, mentre il marito e la bambina in una zona separata, in sicurezza ...Coppia di genitori adottivi rimpatriata dall’India, volo sanitario atterrato a Pisa. Enzo, Simonetta e Mariam condotti in ospedali differenti ...A causa del Covid non hanno potuto lasciare Nuova Delhi dal 19 aprile, erano andati lì per adottare una bambina. Grazie alle donazioni hanno potuto viaggiare a bordo di un volo sanitario in sicurezza ...