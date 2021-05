Ellie Goulding, che ha annunciato l’arrivo del figlio sul Times (e non via social) (Di domenica 9 maggio 2021) Gli annunci di gravidanze e nascite, ormai, si somigliano tutti: è Instagram il mezzo preferito dalle celeb (reali compresi) per condividere belle notizie, specie quando si tratta di famiglie che si allargano. Qualche eccezione, però, si trova ancora, nel sempre più omologato mondo delle star. Leggi su vanityfair (Di domenica 9 maggio 2021) Gli annunci di gravidanze e nascite, ormai, si somigliano tutti: è Instagram il mezzo preferito dalle celeb (reali compresi) per condividere belle notizie, specie quando si tratta di famiglie che si allargano. Qualche eccezione, però, si trova ancora, nel sempre più omologato mondo delle star.

Ellie Goulding ha rivelato il nome che ha dato al suo primo figlio Il marito di Ellie Goulding , Caspar Jopling , aveva fatto sapere a inizio maggio che lui e la cantante sono diventati genitori . Ora è arrivato qualche dettaglio in più. La 34enne e il 29enne hanno fatto ...

Ellie Goulding è diventata mamma: è nato il primo figlio della cantante Sky Tg24 Ellie Goulding, che ha annunciato l'arrivo del figlio sul Times (e non via social) La cantante e il marito, neo genitori di Arthur Ever Winter, hanno annunciato ufficialmente il lieto evento sul giornale, come una volta. Una prassi che i social negli ultimi tempi hanno un po' oscura ...

Ellie Goulding ha rivelato il nome che ha dato al suo primo figlio Il marito di Ellie Goulding, Caspar Jopling, aveva fatto sapere a inizio maggio che lui e la cantante sono diventati genitori. Ora è arrivato qualche dettaglio in più. La 34enne e il 29enne hanno fatt ...

