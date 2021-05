Anticipazioni Uomini e Donne dell’8/05/2021: la scelta di Massimiliano Mollicone (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e – dopo la scelta di Samantha Curcio di qualche giorno fa – anche Massimiliano Mollicone è arrivato alla decisione finale. Da IlVicolodelleNews.it eccovi le Anticipazioni: Ebbene sì, nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri sabato 9 maggio Massimiliano Mollicone ha deciso di fare la sua scelta senza preannunciare nulla nei giorni precedenti. Chi ha scelto? Vanessa Spoto! Evidentemente, visto le Anticipazioni precedenti in cui lei arrabbiata lasciava lo studio, anche lui come Samantha Curcio si sarà trovato costretto a prendere una decisione prima del tempo. Appena riusciremo ad avere ulteriori dettagli ve li ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri è stata registrata una nuova puntata di, e – dopo ladi Samantha Curcio di qualche giorno fa – ancheè arrivato alla decisione finale. Da IlVicolodelleNews.it eccovi le: Ebbene sì, nella registrazione diavvenuta ieri sabato 9 maggioha deciso di fare la suasenza preannunciare nulla nei giorni precedenti. Chi ha scelto? Vanessa Spoto! Evidentemente, visto leprecedenti in cui lei arrabbiata lasciava lo studio, anche lui come Samantha Curcio si sarà trovato costretto a prendere una decisione prima del tempo. Appena riusciremo ad avere ulteriori dettagli ve li ...

