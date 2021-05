Vite al limite su Real Time: la storia di Tiffany Barker (Di sabato 8 maggio 2021) Il giorno 29 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Tiffany Barker. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che data l’assenza della madre sempre al lavoro, ha reagito alla sua accresciuta responsabilità e all’incapacità del padre di provvedere a una vita sana, rifugiandosi nel cibo. Una volta perso il posto di lavoro in una cucina di un ristorante per via del suo peso le cose sono precipitate. Vite al limite – Tiffany Barker Tiffany, la protagonista, ha 33 anni, vive a Marysville nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 8 maggio 2021) Il giorno 29 aprile 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che data l’assenza della madre sempre al lavoro, ha reagito alla sua accresciuta responsabilità e all’incapacità del padre di provvedere a una vita sana, rifugiandosi nel cibo. Una volta perso il posto di lavoro in una cucina di un ristorante per via del suo peso le cose sono precipitate.al, la protagonista, ha 33 anni, vive a Marysville nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben ...

