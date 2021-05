Vaccini, anche Peppino di Capri in piazzetta: Grande idea, ora si spera (Di sabato 8 maggio 2021) “Grande idea adesso si può sperare, lo dico soprattutto ai giovani, che a volte hanno comportamenti non responsabili” lo ha detto Peppino di Capri in ‘piazzetta’ insieme al presidente della Regione, Vincenzo De Luca nel giorno dell’annuncio dell’isola Covid free. Col governatore l’artista ha avuto modo anche scambiare due chiacchiere prima del suo intervento. Buone prospettive dunque per la stagione turistica? “Certo, anche per lo spettacolo di cui si parla pochissimo. Al massimo, nominano il teatro. Ma ai turisti serve anche la nostra musica”. Il cantante, a chi glielo domanda, fa sapere di essersi vaccinato. “Farò il 14 la seconda dose” risponde. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) “adesso si puòre, lo dico soprattutto ai giovani, che a volte hanno comportamenti non responsabili” lo ha dettodiin ‘’ insieme al presidente della Regione, Vincenzo De Luca nel giorno dell’annuncio dell’isola Covid free. Col governatore l’artista ha avuto modoscambiare due chiacchiere prima del suo intervento. Buone prospettive dunque per la stagione turistica? “Certo,per lo spettacolo di cui si parla pochissimo. Al massimo, nominano il teatro. Ma ai turisti servela nostra musica”. Il cantante, a chi glielo domanda, fa sapere di essersi vaccinato. “Farò il 14 la seconda dose” risponde. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

