Uomini e Donne, retroscena sull’addio di Gemma: Gianni Sperti non ha dubbi (Di sabato 8 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uomini e Donne Gianni Sperti parla del possibile addio di Gemma Galgani e le sue parole non lasciano dubbi. Il programma di Canale Cinque sta per arrivare alla puntata conclusiva della stagione che visto il grande successo ritroveremo dopo l’estate come sempre. A parlare però è stato una delle presenze fisse nel cast della trasmissione Leggi su youmovies (Di sabato 8 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.parla del possibile addio diGalgani e le sue parole non lasciano. Il programma di Canale Cinque sta per arrivare alla puntata conclusiva della stagione che visto il grande successo ritroveremo dopo l’estate come sempre. A parlare però è stato una delle presenze fisse nel cast della trasmissione

Advertising

pisto_gol : Dall’inizio del 2021, sono 38 le vittime di femminicidio. Mogli, fidanzate, compagne, uccise senza pietà da uomini… - TgLa7 : #Draghi: in Ue 1 persona su 7 non lavora e non studia, in Italia vicina a 1 su 4.Divario nel tasso di occupazione t… - Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - caterinabiti : Grazie alla #CroceRossa, ai suoi uomini e alle sue donne che, in tutto il mondo, sono ogni giorno al servizio di ch… - ___Ameliee : Ma solo io ho pensato che mettere malibu completa ancora prima che esca a uomini e donne è stato un po’ irrispettos… -