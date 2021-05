Peschereccio attaccato in Libia, arrivato nel porto di Mazara (Di sabato 8 maggio 2021) E’ arrivata nel porto di Mazara del Vallo (Trapani) il Peschereccio ‘Aliseo’, colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica. A bordo ci sono i sette uomini d’equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. Il Peschereccio è stato scortato da una motovedetta della Guardia costiera. L’imbarcazione è attraccata al molo dove ci sono i familiari ad attenderli. “La prossima settimana incontrerò a Roma i ministri degli Esteri e della Difesa”, annuncia il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che si è recato sulla banchina per l’arrivo. Il primo cittadino sottolinea che il “tavolo va costruito con il ministero della Pesca e l’Agricoltura”. E chiede un aiuto per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) E’ arrivata neldidel Vallo (Trapani) il‘Aliseo’, colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica. A bordo ci sono i sette uomini d’equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. Ilè stato scortato da una motovedetta della Guardia costiera. L’imbarcazione è attraccata al molo dove ci sono i familiari ad attenderli. “La prossima settimana incontrerò a Roma i ministri degli Esteri e della Difesa”, annuncia il sindaco didel Vallo, Salvatore Quinci, che si è recato sulla banchina per l’arrivo. Il primo cittadino sottolinea che il “tavolo va costruito con il ministero della Pesca e l’Agricoltura”. E chiede un aiuto per il ...

