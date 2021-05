Moscon soddisfatto | Come se fosse la prima volta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moscon soddisfatto

La Gazzetta dello Sport

Gianni, due volte campione italiano a cronometro, dopo la prima tappa del Giro d'Italia 104: "Non facevo una crono da quasi due anni..."... tra i più attesi di questa corsa: Giulio Ciccone, Giannie Julian Alaphilippe. Il terzetto ... Alla fine sonodelle mie condizioni e di come è andata a finire per noi", ha commentato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 17.10 Bardet paga dazio a cronometro. 9'39", tempo molto alto. 17.08 Attesa per il francese Bardet. Ma ormai la ...Gianni Moscon, due volte campione italiano a cronometro, dopo la prima tappa del Giro d'Italia 104: \''Non facevo una crono da quasi due anni...\'' (di C.