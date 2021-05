(Di sabato 8 maggio 2021) L'imbarcazione sta attraccando in questi istanti al molto dove ci sono iad attenderli. Presente anche il sindaco diSalvatore Quinci L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Il peschereccio 'Aliseo' della flotta di Mazara del Vallo è stato mitragliato da una motovedetta militare libica - Tg3web : Al Tg3 le immagini dei tre pescherecci siciliani attaccati dalla Guardia costiera libica. Domani il rientro a Mazar… - vitaindiretta : #DenisePipitone, la nostra @antodelprino, in collegamento da Mazara del Vallo, ci aggiorna sulle indagini -… - FirenzePost : Mazara del vallo (TP): peschereccio Aliseo entra nel porto. L’abbraccio del comandante con i familiari - rep_palermo : Mazara del Vallo, è arrivato il peschereccio mitragliato da una motovedetta libica [di Massimo Lorello] [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazara del

appena entrato nel porto diVallo , scortato da una motovedetta della Guardia Costiera, il peschereccio Aliseo , con sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone , rimasto lievemente ferito dai ...... ma si accomodarono in casa della vicina al piano di sotto: in queste settimane il dettaglio, già noto al processo, è tornato in auge a rinverdire il caso della scomparsa della bimba di...Il peschereccio Aliseo, mitragliato dalla guardia costiera libica due giorni fa, ha attraccato al porto di Mazara del Vallo alle pochi minuti fa. Sul ponte il comandante Giuseppe Giacalone con la test ...MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – E’ giunto al porto di Mazara del Vallo, il peschereccio “Aliseo”, raggiunto dai ...