LIVE Giro d’Italia, cronometro Torino in DIRETTA: spaventoso Foss, Vincenzo Nibali sorride (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 15.49 Tra poco partirà Davide Formolo. E’ il capitano della UAE Emirates, ha dichiarato di voler provare a fare classifica. Al Giro d’Italia non è mai andato oltre la decima posizione. 15.47 Cavagna ha lo stesso tempo di Foss al primo intermedio! Questo fa capire come il norvegese sia in piena lotta per la Maglia Rosa! 15.45 Grossschartner chiude a 27? da Foss. Fa appena 2? meglio di Nibali. 15.45 In gara anche il colombiano Daniel Martinez della Ineos. 15.43 Partito Cavagna. Vediamo se il francese riuscirà a battere il giovane norvegese Foss. 15.42 TEMPONE DI TOBIAS Foss! 9’00 netti! Rifila ben 10? a Brandle. Attenzione perché è ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA15.49 Tra poco partirà Davide Formolo. E’ il capitano della UAE Emirates, ha dichiarato di voler provare a fare classifica. Alnon è mai andato oltre la decima posizione. 15.47 Cavagna ha lo stesso tempo dial primo intermedio! Questo fa capire come il norvegese sia in piena lotta per la Maglia Rosa! 15.45 Grossschartner chiude a 27? da. Fa appena 2? meglio di. 15.45 In gara anche il colombiano Daniel Martinez della Ineos. 15.43 Partito Cavagna. Vediamo se il francese riuscirà a battere il giovane norvegese. 15.42 TEMPONE DI TOBIAS! 9’00 netti! Rifila ben 10? a Brandle. Attenzione perché è ...

