Lazio, Acerbi: «Vinciamole tutte. E speriamo che le altre sbaglino» (Di sabato 8 maggio 2021) Acerbi ha parlato nel post partita di Fiorentina Lazio. Queste le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali biancocelesti Al termine di Fiorentina-Lazio, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio commentando la partita dell’Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni. PARTITA – «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Loro hanno fatto una grande partita, di carattere e di agonismo. Non trovavamo spazio centralmente. Nella ripresa poi ci siamo innervositi troppo e ci è mancata lucidità. In più il gioco è stato molto spezzettato a causa di qualche decisione arbitrale. Peccato, perché dovevamo vincere». VLAHOVIC – «Fisicamente è molto forte e questo è il suo anno. Può davvero diventare uno dei più forti e giocare in un grande club. Ha tutto per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021)ha parlato nel post partita di Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali biancocelesti Al termine di Fiorentina-, il difensore biancoceleste Francescoha parlato ai microfoni diStyle Radio commentando la partita dell’Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni. PARTITA – «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Loro hanno fatto una grande partita, di carattere e di agonismo. Non trovavamo spazio centralmente. Nella ripresa poi ci siamo innervositi troppo e ci è mancata lucidità. In più il gioco è stato molto spezzettato a causa di qualche decisione arbitrale. Peccato, perché dovevamo vincere». VLAHOVIC – «Fisicamente è molto forte e questo è il suo anno. Può davvero diventare uno dei più forti e giocare in un grande club. Ha tutto per ...

