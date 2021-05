Juric | “Mi piacerebbe rimanere nella parte sinistra della classifica Futuro? Con l’Hellas ho un contratto da rispettare”

(Di sabato 8 maggio 2021) Ivan, allenatore delVerona, alla vigiliagara di campionato contro il Torino, è intervenuto in conferenza stampa. “Mi farebbe piacere per i ragazzi, la maggiordi loro ha fatto una grande stagione. Anche nelle difficoltà cercano di dare il massimo: mitanto per loro, anche. Ce la possiamo fare, ci proveremo. Formazione? Domani vorrei far giocare Pandur. Sicuramente, in difesa, Magnani giocherà. Gli altri vediamo”. Poi sul: “Mi ricordo bene che clima ci fosse quando sono arrivato. Ricordo la partita a Foggia, di menefreghismo e delusione totale, e quello che c’è adesso, con quello che abbiamo ...

Ivanha parlato alla vigilia della sfida del Bentegodi contro il Torino , valida per la ... Anche nelle difficoltà cercano di dare il massimo: mitanto per loro, anche rimanere nella ...... ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A" Il tecnico del Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Le...In conferenza stampa: «E' stato sottovalutato cosa abbiamo fatto quest'anno. Ero incazzato, è il mio miglior anno da allenatore in Serie A» ...Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida del Bentegodi contro il Torino, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. “Penso non si sia capito cosa abbiamo fatto quest’anno, è s ...