Isola dei Famosi 2021 | Ilary Blasi e Jedà hanno litigato?

Nel corso dell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2021, i telespettatori sono rimasti delusi per il mancato saluto di Ilary Blasi a Jedà. Per la prima volta da quando è cominciato il reality, il fidanzato di Vera Gemma non è stato interpellato dalla conduttrice. Un fatto che ha insospettito il web, anche perché nell'appuntamento precedente Ilary aveva invitato Jedà ad un aperitivo insieme. Qualcuno suppone che abbiano litigato o che il ragazzo non fosse in studio.

