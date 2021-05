Filippo Ganna | la biografia di un campione

Leggi su ck12

(Di sabato 8 maggio 2021), ladi un giovane ciclista predestinato. Nel giorno della partenza del Giro d’Italia.su pista (Getty Images)nasce a Verbania il 25 luglio 1996 sotto il segno del Cancro. Una carriera sulle due ruote iniziata nella categoria Allievi dove in due anni ottiene ben 20 successi. Nel frattempo inizia ad appassionarsi alla pista, favorito in questo dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche Il giovanecontinua a macinare chilometri su strada ed in pista. La sua forza fisica, la sua ferma volontà di arrivare fanno comprendere a tutti che si è di fronte ad un futuro, grande. Leggi anche –> Giuseppe Milone, muore il giovane ...