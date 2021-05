FIBA Esports Open: l’Italia gioca oggi i quarti contro la Germania – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 8 maggio 2021) l’Italia dell’etalbasket gioca oggi i quarti del FIBA Esports Open contro la Germania, per trovare l’accesso alle semifinali del torneo.. A partire dalle 14:30 di oggi, la eNazionale italiana di basket virtuale, rinominata simpaticamente etalbasket, gioca i quarti del FIBA Esports Open contro la Germania. L’obiettivo è quello di ottenere l’accesso alle semifinali del torneo. Gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione dopo aver battuto il Belgio (56-47) e perso contro la Gran Bretagna (47-61). etalbasket contro il Belgio, guidata da Artem “FabalousFabalo” Kulyk, che ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021)dell’etalbasketdella, per trovare l’accesso alle semifinali del torneo.. A partire dalle 14:30 di, la eNazionale italiana di basket virtuale, rinominata simpaticamente etalbasket,della. L’obiettivo è quello di ottenere l’accesso alle semifinali del torneo. Gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione dopo aver battuto il Belgio (56-47) e persola Gran Bretagna (47-61). etalbasketil Belgio, guidata da Artem “FabalousFabalo” Kulyk, che ...

Advertising

GamingToday4 : FIBA Esports Open: l’Italia gioca oggi i quarti contro la Germania - Multiplayerit : FIBA Esports Open: l'Italia gioca oggi i quarti contro la Germania - MsmDimarco : Al #FIBAesportsOpen, la nazionale italiana è ai quarti di finale dopo una vittoria e una sconfitta nel girone:… - GiornaleLORA : FIBA Esports Open III. Conference Europe etalbsket ai Quarti contro la Germania Nel girone C batte il Belgio e perd… - MatteoMatteiAP : La eNazionale di #Basket si qualifica ai quarti di finale del #FIBAesportsOpen come seconda nel Gruppo C. Prossimo… -