Ddl Zan: la “controproposta” centrodestra è solo un inseguimento alla sinistra liberticida (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – La controproposta della “destra” al Ddl Zan fa discutere. Infatti, il centrodestra di governo, ossia Forza Italia e Lega, ha ritenuto opportuno accodarsi alla sinistra nella staffetta su chi su occupa con maggior entusiasmo della cosiddetta minoranza omosessuale. I due partiti hanno di fatto proposto un loro disegno di legge riguardante la repressione delle condotte violente con gli altri per motivi legati al sesso o all’orientamento sessuale.Ddl Zan: la “controproposta” del centrodestraNello specifico, il Ddl si innesta in tre articoli del codice penale: il 61, il 69 e il 69 bis. La parte della proposta che sta facendo discutere, e che difatti ne rappresenta il fulcro, è il suo primo articolo. Il quale recita così: “All’articolo 61 primo comma del codice penale, dopo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Ladella “destra” al Ddl Zan fa discutere. Infatti, ildi governo, ossia Forza Italia e Lega, ha ritenuto opportuno accodarsinella staffetta su chi su occupa con maggior entusiasmo della cosiddetta minoranza omosessuale. I due partiti hanno di fatto proposto un loro disegno di legge riguardante la repressione delle condotte violente con gli altri per motivi legati al sesso o all’orientamento sessuale.Ddl Zan: la “” delNello specifico, il Ddl si innesta in tre articoli del codice penale: il 61, il 69 e il 69 bis. La parte della proposta che sta facendo discutere, e che difatti ne rappresenta il fulcro, è il suo primo articolo. Il quale recita così: “All’articolo 61 primo comma del codice penale, dopo il ...

LegaSalvini : ?? Suor Anna Monia Alfieri: 'Non esiste un vuoto nella disciplina giuridica italiana. Già oggi c’è il diritto alla v… - SirDistruggere : 'Con Il ddl Zan entrerà il gender nelle scuole!' 'Onorevole Meloni, cos'è il gender?' 'Ah, boh, non lo so.' Sipario. - civati : Ma il contrario del ddl Zan è Naz, inteso come abbreviazione? Chiedo per un sacco di persone che vorrebbero essere… - danielegenito : @freespeechutopi @Wolf09722148 @Giorgiolaporta @DiPint3 Questa affermazione è appunto una sua libera espressione ch… - buteravart : RT @0nly_thebr4ve: vorrei far notare che una legge come il ddl zan in francia c’è dal 2004, ma non mi sembra abbia limitato la libertà di p… -