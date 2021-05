Daniela Martani e il retroscena prima dell’Isola | “Avevo già avuto problemi con Gilles Rocca…”

(Di sabato 8 maggio 2021)intervistata dai colleghi di , ha svelato di aver denunciato Selvaggia Lucarelli. Spazio poi, per le sue considerazioni sull’Isola dei Famosi svelando di averdeiconRocca benche iniziasse il reality show.e ilsuRoccaè stato il mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Appena sotto la somma di Elisa Isoardi ci dovrebbero esseree Ferdinando Guglielmotti, che guadagnerebbero 12 mila euro a settimana. Dunque dovrebbe essere questo il podio di questa ...L'ex naufraga dell' attuale edizione dell' Isola dei Famosi 2021 ,ha annunciato di aver querelato Selvaggia Lucarelli per le polemiche sorte prima dell'inizio del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi . E' stata la stessaa rivelarlo ...Daniela Martani intervistata dai colleghi di Blasting News, ha svelato di aver denunciato Selvaggia Lucarelli. Spazio poi, per le sue considerazioni sull’Isola dei Famosi svelando di aver avuto dei ...Ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2021 denuncia Selvaggia Lucarelli per quanto successo prima della sua partenza, ecco perché.