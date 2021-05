Covid India, contagiati 8 leoni in uno zoo: hanno contratto il virus anche alcuni dipendenti (Di sabato 8 maggio 2021) A contrarre il Covid sono degli animali dello zoo di Nehru di Hyderabad, nel sud dell’India. Probabilmente sono stati contagiati da alcuni dipendenti. India, casi di positività Covid in uno zoo: contagiati 8 leoni e alcuni dipendenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) A contrarre ilsono degli animali dello zoo di Nehru di Hyderabad, nel sud dell’. Probabilmente sono statida, casi di positivitàin uno zoo:su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - HuffPostItalia : Covid-19 in India: per la prima volta più di 4 mila morti in un giorno - Agenzia_Italia : L'India ha superato i 4.000 morti di Covid in un giorno - folucar : RT @busettodavide: Molte aziende cinesi stanno operando turni straordinari per produrre il materiale necessario da mandare in #India per fr… - alceo67 : RT @Adrian_in_it: Mortalità covid a confronto: INDIA: 170 decessi / milione di abitanti ITALIA: 2028 decessi / milioni di abitanti #tvtalk -