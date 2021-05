Catania-Foggia in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2020/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Catania-Foggia, match valevole per il primo turno dei playoff del girone C del campionato di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 9 maggio alle ore 17:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming ad Eleven Sports. IL TABELLONE REGOLAMENTO playoff Serie C TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per il primo turno deidel girone C del campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 9 maggio alle ore 17:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. IL TABELLONE REGOLAMENTOC TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE SportFace.

Advertising

Robtp92 : @MarcoZH11 @FrancescoOrdine In una vecchia puntata di controcampo, dopo un catania inter andò ospite Mancini e c'er… - foggiagol : Catania-Foggia: come arrivano le due squadre ai playoff? - MondoCatania : #calciocatania Noi con la Voce: «Delusa dalla trattativa con Tacopina. Foggia? Sono ottimista»… - InformaSicilia : Playoff Serie C, Catania ospita il Foggia al 'Cibali' - - lagoleada_it : La prima squadra ha preso il volo per raggiungere #Catania. Domenica il primo turno dei #playoff. Ecco il post del… -