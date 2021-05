Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders | numeri | statistiche | curiosità del Mondiale dei supermedi

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021)Joesi sfideranno stanotte neldei pesiper le cinture WBC, WBA e WBO. Sarà un tentativo di unificazione pressoché totale, giacché mancherà soltanto una sigla, al vincitore, per definirsi campione assoluto, ed è quella IBF attualmente detenuta da Caleb Plant. Saranno pochi, brevi, concisi, ma importanti ida esplicare per quel che riguarda l’approccio a questo combattimento molto atteso nella notte di Arlington, in Texas. 30 anni il messicano, 31 il britannico, vengono da due carriere diverse eppure simili per rendimento, da re assoluti: 55 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per l’uno, 30 vittorie in altrettanti incontri da pro per l’altro. 14 le vittorie per KO di, contro le 37 di ...