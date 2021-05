Barça, Juve e Real: «Pressioni inaccettabili sui club» (Di sabato 8 maggio 2021) In relazione al comunicato emesso dalla Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol club Barcelona, Juventus Football club e Real Madrid club de Fútbol comunicano che: (i) I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili Pressioni, minacce ed offese da terze parti al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 maggio 2021) In relazione al comunicato emesso dalla Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, FútbolBarcelona,ntus FootballMadridde Fútbol comunicano che: (i) Ifondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere,, minacce ed offese da terze parti al L'articolo

ZZiliani : La calata di braghe dei 9 club pentiti all’#UEFA è impressionante: oltre a 15 milioni di multa e le scuse accettano… - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - PBPcalcio : I 9 club (tutti tranne Real, Barca e Juve) versano 15 Milioni (collettivamente) di euro per progetti legati a bambi… - DoctorDeathStar : RT @CalcioFinanza: Comunicato di Juventus, Real Madrid e Barcellona: «Pressioni inaccettabili sui club della Superlega» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Barça, Juve e Real: «Pressioni inaccettabili sui club»: In relazione al comunicato emesso dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Juve Calciomercato: Barça, Juve e ManUtd su centrocampista Ajax Gravenberch Il Barça, però, segue da tempo il giocatore e provò ad ingaggiarlo per il settore giovanile già tre anni fa. . ari/red 08 - Mag - 21 10:39 8 maggio 2021

Fino alla fine con Agnelli, oppure no? Juventini preoccupati 'È inutile nascondersi, se agnelli non lascia saranno tempi cupi veramente, sia perché la Juve non ha il potere internazionale di Real e Barca , sia perché anche a livello nazionale siamo isolati. ...

