Amici 2021: Maria aiuta Deddy e tre cose che (forse) vi siete persi questa settimana (Di sabato 8 maggio 2021) La semifinale è alle porte e la tensione è alle stelle: in casetta, la Pettinelli discute con Aka7even sui guanti di sfida mentre Zerbi si scontra duramente con Deddy. Le considerazioni sulla finale, in confessionale, mettono in cattiva luce Alessandro che non sembra coerente nelle sue affermazioni e viene accusato dai compagni. Anche il più forte del talent, Sangiovanni è assalito da dubbi e insicurezze che provocano un litigio con Giulia ma l’intervento telefonico di Maria mette tutto nella giusta prospettiva. ANNA PETTINELLI – Nella puntata del 3 Maggio, la prof Anna lancia due guanti di sfida che vedono protagonista il suo allievo Aka7even. Nel primo guanto, il giovane cantautore napoletano dovrà sfidare Sangiovanni, interpretando uno dei brani più romantici del panorama musicale: She di Elvis Costello. Nel secondo, affronterà ... Leggi su dilei (Di sabato 8 maggio 2021) La semifinale è alle porte e la tensione è alle stelle: in casetta, la Pettinelli discute con Aka7even sui guanti di sfida mentre Zerbi si scontra duramente con. Le considerazioni sulla finale, in confessionale, mettono in cattiva luce Alessandro che non sembra coerente nelle sue affermazioni e viene accusato dai compagni. Anche il più forte del talent, Sangiovanni è assalito da dubbi e insicurezze che provocano un litigio con Giulia ma l’intervento telefonico dimette tutto nella giusta prospettiva. ANNA PETTINELLI – Nella puntata del 3 Maggio, la prof Anna lancia due guanti di sfida che vedono protagonista il suo allievo Aka7even. Nel primo guanto, il giovane cantautore napoletano dovrà sfidare Sangiovanni, interpretando uno dei brani più romantici del panorama musicale: She di Elvis Costello. Nel secondo, affronterà ...

