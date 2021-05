Zingaretti: "Io sindaco? Mi occupo di Roma tutti i giorni" (Di venerdì 7 maggio 2021) "Io mi occupo di Roma tutti giorni. Siamo col cuore e con la testa su Roma: la cosa più importante è sconfiggere l'idea che a Roma non si può fare niente", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ai cronisti che gli chiedevano se avesse o meno sciolto la riserva sulla sua candidatura a sindaco della Capitale. Per Zingaretti la città "ha troppe diseguaglianze sociali e il Covid le ha peggiorate, e questo è inaccettabile. Anche da presidente di regione sono anni che dimostro che le cose, se si vuole, si possono fare". Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) "Io midi. Siamo col cuore e con la testa su: la cosa più importante è sconfiggere l'idea che anon si può fare niente", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicolaai cronisti che gli chiedevano se avesse o meno sciolto la riserva sulla sua candidatura adella Capitale. Perla città "ha troppe diseguaglianze sociali e il Covid le ha peggiorate, e questo è inaccettabile. Anche da presidente di regione sono anni che dimostro che le cose, se si vuole, si possono fare".

