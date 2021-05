Un muro per respingere gli abusivi (Di venerdì 7 maggio 2021) di Gualfrido Galimberti Tutti gli accessi murati per impedire che ospiti indesiderati possano usufruire dell'edificio mai completato all'angolo tra le vie Edison e Colzani. "Le aree dismesse sono un ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) di Gualfrido Galimberti Tutti gli accessi murati per impedire che ospiti indesiderati possano usufruire dell'edificio mai completato all'angolo tra le vie Edison e Colzani. "Le aree dismesse sono un ...

Advertising

repubblica : Usa: Biden cancella i progetti per il muro di confine con il Messico finanziati da fondi della Difesa - itsmc17 : RT @Esquivel__Rulez: Milo Infante 5 minuti fa: 'Qualcosa sta per accadere, il muro di omertà finalmente mostra le prime crepe' OMMIODIO CO… - Esquivel__Rulez : RT @zeta_tommy: Se il muro sta crollando allora sono ca77i amari per alcune persone... Speriamo di riportare a casa Denise. #DenisePipito… - AnnabelJune4 : @Fedez Non capiscono che per una persona intelligente 'confrontarsi' con uno come Salvini equivale a pura tortura,… - AnnaMulas4 : RT @ZXCNDAYA: ‘qualcosa sta per accadere, il muro di omertà finalmente mostra le prime crepe’ questa storia deve avere e avrà il suo lieto… -