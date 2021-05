Perugia | ergastolano evade dal carcere | è caccia all’uomo Nel 2006 uccise un edicolante

(Di venerdì 7 maggio 2021) La polizia batte a tappeto l’area attorno al penitenziario di Capanne. La persona in fuga si chiama Domenico D’Andrea, 38 anni, napoletano, killer di Salvatore Buglione: stava lavorando in un’area esterna e ha scavalcato le recinzioni

ilgiornale : Dalle 13 del 7 maggio si sono perse le tracce di Domenico D'Andrea, ergastolano recluso nel carcere di Capanne. Avr… - PerugiaViVa : #news #umbria #carcere #capanne #perugia #ergastolano Evaso dal carcere di Capanne (Pg), l'ergastolano Domenico D'A… - Ariel48536344 : RT @ElioLannutti: Un ergastolano è evaso dal carcere di Perugia - Umbria24 : Perugia, ergastolano 38enne evaso dal carcere: ricerche anche con elicottero - ElioLannutti : Un ergastolano è evaso dal carcere di Perugia -

Per la sua ricerca è impiegato anche un elicottero che sta sorvolando i cieli die del ... Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia penitenziaria, l'sarebbe evaso ...Evaso, aveva ucciso un edicolante a Napoli. Clamorosa fuga di undal carcere di. Domenico D'Andrea di 38 anni detto Pippotto , è scappato questa mattina durante l'...Detenuto evade dal carcere di Capanne, e caccia a Domenico D'Andrea E' noto come “Pippotto” in carcere per uccisione di Salvatore Buglione ...Domenico D’Andrea detto “Pippotto” ha ucciso un uomo durante un tentativo di rapina, stava lavorando nell’area all’esterno dell’istituto penitenziario ...