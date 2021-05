Omicidio Sharon | si aggravano le accuse per il padre | ora è accusato di violenza sessuale

(Di venerdì 7 maggio 2021) Graviper Gabriel Robert Marincat, in carcere da gennaio per la morte di, la figlia di 18 mesi della sua ora ex compagna. All'inizio era statodi morte in conseguenza...

Si aggravano le accuse per Gabriel Robert Marincat, in carcere da gennaio per la morte di Sharon, la figlia di 18 mesi della sua ora ex compagna. Inizialmente l'uomo era stato accusato di morte in conseguenza di altro reato. Un omicidio nato - è l'ipotesi che si fa largo tra gli inquirenti - come epilogo di una giornata di violenze gravissime ai danni della piccola Sharon Barni, 18 mesi soltanto, che la mamma Silvia aveva affidato alle cure del compagno.