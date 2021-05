Lost Judgment su PC non rientra nei piani di SEGA | giallo sul logo di Steam – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 8 maggio 2021) A quanto parenon arriverà su PC, o quantomeno questa versione nonneidi, sebbene un indizio faccia pensare diversamente..arriverà anche su PC? Purtroppo no: un portavoce diha confermato che questa versione nonneidel publisher, quantomeno non al momento. Annunciato oggi per PS5, PS4, Xbox Series XS e Xbox One,è il sequel dell’ottimo spin-off di Yakuza, ambientato in questo caso non solo a Kamurocho ma anche nel quartiere fittizio di Isezaki Ijincho a Yokohama, lo stesso di Yakuza: Like a Dragon. Gli utenti PC, … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo...

Advertising

GamingToday4 : Lost Judgment su PC non rientra nei piani di SEGA, giallo sul logo di Steam - infoitscienza : Lost Judgment, storia e primi dettagli sul sequel dell'action del Ryu Ga Gotoku Studio - Asgard_Hydra : Lost Judgment arriverà anche su PC? I fan ci sperano ma SEGA frena l'entusiasmo - Asgard_Hydra : Lost Judgment, storia e primi dettagli sul gioco - - Asgard_Hydra : Lost Judgment annunciato ufficialmente! Trailer e data di uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Lost Judgment

Everyeye Videogiochi

In seguito all'annuncio di, Toshihiro Nagoshi e Kazuki Hosokawa di Ryu ga Gotoku Studios hanno raccontato ai microfoni di IGN US di come Yakuza ecoesisteranno, offrendo due ...I fan di Yakuza oggi potranno gioire perché SEGA ha da poco annunciato con un favoloso trailer, che potrete trovare alla fine di questa notizia,, sequel dell'ottimo titolo uscito ormai tre anni fa. Toshihiro Nagoshi non ha mai nascosto il desiderio di trasformare il progetto in una vera e propria saga . Il primo capitolo ha avuto ...A quanto pare Lost Judgment non arriverà su PC, o quantomeno questa versione non rientra nei piani di SEGA, sebbene un indizio faccia pensare diversamente.. Lost Judgment arriverà anche su PC? Purtrop ...Judgment è il videogioco del 2019 in cui i giocatori nei panni di Takayuki Yagami, l'ex avvocato divenuto un investigatore privato, dovevano seguire le tra ...