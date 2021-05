Limone Piemonte, escursionista resta bloccato su uno sperone di roccia: salvato dai vigili del fuoco in elicottero – Video (Di venerdì 7 maggio 2021) Un escursionista, rimasto bloccato su uno sperone di roccia, è stato salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco. L’intervento è avvenuto a Limone Piemonte, nel Cuneese. Nonostante la difficile posizione, l’alpinista è stato raggiunto e salvato attraverso il verricello senza che riportasse ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Un, rimastosu unodi, è statodall’deidel. L’intervento è avvenuto a, nel Cuneese. Nonostante la difficile posizione, l’alpinista è stato raggiunto eattraverso il verricello senza che riportasse ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Limone Piemonte Ricostruito il passaggio sul Gesso a Terme di Valdieri: la stagione estiva può partire Basti pensare all'isolamento di Limone Piemonte, non più raggiungibile via tunnel di Tenda. O alla valle Gesso, colpita in particolare nelle sue aree a maggior vocazione turistica, da Terme di ...

Limone Piemonte: soccorso escursionista in difficoltà lungo la via ferrata di Valletta (VIDEO) Spread the love I vigili del fuoco del Comando di Cuneo sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (6 maggio) a Limone Piemonte per soccorrere un escursionista in difficoltà. Lungo il percorso della via ferrata di "Valletta" l'uomo si è trovato in difficoltà nelle manovre di progressione rimanendo bloccato: le ...

CUNEO – Soccorso un escursionista in difficoltà a Limone Piemonte ObiettivoNews MONCALIERI - Un posto di lavoro dedicato a 4 disoccupati Verranno inserite in un’azienda del privato sociale, con un contratto a tempo determinato di 6 mesi ed un impegno part time di 30 ore settimanali.

Inaugurato il centro vaccinale a Limone: 700 dosi somministrate il primo giorno Allestito in piazza Henri Dunant, l'inaugurazione ha visto la partecipazione del Direttore generale dell’Asl CN1 Salvatore Brugaletta, del Direttore del Distretto di Cuneo dell’Asl CN1 Domenico Barber ...

