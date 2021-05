Liceo Cavour, Zingaretti inaugura targa in memoria Capitano D’Aleo (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato al Liceo Cavour di Roma la targa in memoria del Capitano Mario D’Aleo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale ucciso a Palermo il 13 giugno del 1983 insieme ai suoi colleghi Giuseppe Bommarito e Pietro Morici. Il Capitano D’Aleo, Madaglia d’oro al valore civile, e’ nato a Roma nel quartiere di San Giovanni e ha frequentato il Liceo scientifico Cavour dove nel 1973 consegui’ il diploma di maturita’. Nel cortile del Liceo Cavour nel momento in cui e’ stata scoperta la targa sono risuonate le note del silenzio eseguito da un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicolahato aldi Roma laindelMario, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale ucciso a Palermo il 13 giugno del 1983 insieme ai suoi colleghi Giuseppe Bommarito e Pietro Morici. Il, Madaglia d’oro al valore civile, e’ nato a Roma nel quartiere di San Giovanni e ha frequentato ilscientificodove nel 1973 consegui’ il diploma di maturita’. Nel cortile delnel momento in cui e’ stata scoperta lasono risuonate le note del silenzio eseguito da un ...

