J.J. Abrams avrà un grande impatto nei film DC, mentre l'universo di Zack Snyder si conclude (Di venerdì 7 maggio 2021) Il futuro dei film DC sarà sotto il segno di J.J. Abrams, deluse le speranze dei fan di Zack Sndyer che speravano in un suo ritorno. Lo Snyderverse si è concluso con Zack Snyder's Justice League. Per i fan di Zack Snyder non ci sono possibilità di vedere altri film del regista in questo universo dal momento che il futuro del DC Universe sarà segnato dall'impronta di J.J. Abrams. In un articolo di Hollywood Reporter sull'atteso reboot di Superman si rivela che Warner Bros. avrebbe già incontrato vari registi a cui affidare la sceneggiatura di Ta-Nehisi Coates. Ma nel progetto ci sarà l'influenza fondamentale di J.J. Abrams, che si occuperà del progetto solo in veste di produttore visto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) Il futuro deiDC sarà sotto il segno di J.J., deluse le speranze dei fan diSndyer che speravano in un suo ritorno. Loverse si è concluso con's Justice League. Per i fan dinon ci sono possibilità di vedere altridel regista in questodal momento che il futuro del DC Universe sarà segnato dall'impronta di J.J.. In un articolo di Hollywood Reporter sull'atteso reboot di Superman si rivela che Warner Bros. avrebbe già incontrato vari registi a cui affidare la sceneggiatura di Ta-Nehisi Coates. Ma nel progetto ci sarà l'influenza fondamentale di J.J., che si occuperà del progetto solo in veste di produttore visto ...

Advertising

PandArancio : RT @MegaNerd__: È stato annunciato che il nuovo film di #Superman di JJ Abrams e Ta-Nahesi Coates non farà parte del #DCEU e avrà come prot… - MegaNerd__ : È stato annunciato che il nuovo film di #Superman di JJ Abrams e Ta-Nahesi Coates non farà parte del #DCEU e avrà c… -

Ultime Notizie dalla rete : Abrams avrà Superman di J.J. Abrams: si cercano un protagonista e un regista di colore Abrams, il veste di produttore, che a quanto pare avrà come protagonista per la prima volta al cinema un eroe di colore (come precedentemente riportatovi) ma non solo visto che emergono nuovi ...

Superman: nuovi dettagli sul reboot, WB vuole un protagonista e un regista neri ... ciò conferma, dunque, le voci secondo cui il film avrà come protagonista un Superman nero. Inoltre, sembra che il film non sarà ambientato nel DCEU. Non sarà quindi Abrams ad occuparsi della regia, ...

Batman, Superman e Flash: J.J. Abrams avrà 500 milioni per rifondare il DCEU Multiplayer.it , il veste di produttore, che a quanto parecome protagonista per la prima volta al cinema un eroe di colore (come precedentemente riportatovi) ma non solo visto che emergono nuovi ...... ciò conferma, dunque, le voci secondo cui il filmcome protagonista un Superman nero. Inoltre, sembra che il film non sarà ambientato nel DCEU. Non sarà quindiad occuparsi della regia, ...