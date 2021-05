Isola di Jersey | perché Francia e Regno Unito litigano?

(Di venerdì 7 maggio 2021) In questi giorni il premier britannico Boris Johnson si trova davanti all’ennesimo problema dovuto alla Brexit. Johnson deve affrontare un litigio fra pescatori locali e quelli francesi sull’diche potrebbe sfociare in un incidente internazionale. L’incidente dell’diè stato il primo stress-test dell’era post Brexit. L’UE e ilriusciranno

Francia e Inghilterra minacciano di farsi la guerra per l'isola di Jersey.

Gli ultimi episodi di tensione sono quello post - Brexit dell'di, che oppone Francia e Regno Unito, e quello al largo delle coste libiche in cui è rimasto ferito il comandante di un peschereccio italiano. Ma sono tantissimi i fronti dove si combatte ...Con una protesta che ha visto schierarsi circa 50 imbarcazioni di fronte a St Helier, capitale e principale porto di, per minacciare il blocco di fatto dell'. L'appello del governo locale ...LONDRA - Una sfida navale in piena regola, seppure simbolica e senza colpi in canna da sparare, infiamma lo scontro fra Regno Unito e Francia sui diritti di pesca post Brexit nella Manica appena un gi ...Tra la costa della Francia e quella dell’Inghilterra, al centro del Canale della Manica, c’è un’siola, che ha dato il nome allo Stato Americano del New Jersey, il Jersey, per l’appunto. È proprio ques ...