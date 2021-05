Il razzo cinese fuori controllo dovrebbe cadere sulla Terra tra l’8 e il 9 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Tra la velocità e l’orbita ancora incerte, non è possibile dire esattamente quando e dove i detriti del razzo cinese Long March 5B cadranno. Per quanto improbabile non si può escludere a priori un coinvolgimento di zone abitate (immagine: @AerospaceCorp/Twitter)Prepariamoci al rientro del razzo cinese Long March 5B. Le ultime previsioni danno la caduta del modulo nell’atmosfera terrestre tra 8 e 9 maggio. La finestra temporale è ancora molto ampia, così come la fascia del pianeta eventualmente interessata. Troppe variabili possono ancora modificare l’orbita del razzo, ma col passare delle ore i calcoli si faranno più precisi. Sebbene sia una possibilità remota, anche l’Italia a sud di Roma potrebbe essere interessata dal rientro di frammenti di Long March 5B. Latest TIP (as of ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Tra la velocità e l’orbita ancora incerte, non è possibile dire esattamente quando e dove i detriti delLong March 5B cadranno. Per quanto improbabile non si può escludere a priori un coinvolgimento di zone abitate (immagine: @AerospaceCorp/Twitter)Prepariamoci al rientro delLong March 5B. Le ultime previsioni danno la caduta del modulo nell’atmosfera terrestre tra 8 e 9. La finestra temporale è ancora molto ampia, così come la fascia del pianeta eventualmente interessata. Troppe variabili possono ancora modificare l’orbita del, ma col passare delle ore i calcoli si faranno più precisi. Sebbene sia una possibilità remota, anche l’Italia a sud di Roma potrebbe essere interessata dal rientro di frammenti di Long March 5B. Latest TIP (as of ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - BenedP : RT @_ansiaeparanoie: Noi Il razzo cinese - surrealistangel : ma poi come ti permetti il 9 maggio è il giorno di liberato u aint special razzo cinese -