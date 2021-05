Il gioco «pericoloso» è quello dello Stato (Di venerdì 7 maggio 2021) Un settore, quello di scommesse legali e bingo con 75 mila imprese, che all'erario dà un gettito di 11 miliardi l'anno. È fermo da oltre 300 giorni, mentre riprendono attività con analogo afflusso di pubblico. Fabio Schiavolin, l'a.d. di Snaitech, attacca: «Il comparto è Stato tradito». «Siamo esterrefatti. La parola giusta è "dimenticati". Riaprono cinema, palestre e piscine ma i punti vendita del gioco legale restano chiusi. Siamo fermi da oltre 300 giorni e la rete è in ginocchio. Eppure i nostri locali hanno predisposto da tempo tutti i protocolli di sicurezza anti Covid. Se questo non importa, alzo le mani. Ma prolungando la chiusura, dilagano le attività illegali della malavita. Non solo. Non sottovaluterei che lo Stato ha già perso cinque miliardi di euro come gettito erariale. Motivi più che validi per farci riaprire ce ne ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 maggio 2021) Un settore, quello di scommesse legali e bingo con 75 mila imprese, che all'erario dà un gettito di 11 miliardi l'anno. È fermo da oltre 300 giorni, mentre riprendono attività con analogo afflusso di pubblico. Fabio Schiavolin, l'a.d. di Snaitech, attacca: «Il comparto ètradito». «Siamo esterrefatti. La parola giusta è "dimenticati". Riaprono cinema, palestre e piscine ma i punti vendita dellegale restano chiusi. Siamo fermi da oltre 300 giorni e la rete è in ginocchio. Eppure i nostri locali hanno predisposto da tempo tutti i protocolli di sicurezza anti Covid. Se questo non importa, alzo le mani. Ma prolungando la chiusura, dilagano le attività illegali della malavita. Non solo. Non sottovaluterei che loha già perso cinque miliardi di euro come gettito erariale. Motivi più che validi per farci riaprire ce ne ...

