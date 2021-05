Il dramma degli anziani rinchiusi per via del Covid Cerca di fuggire dalla finestra di una Rsa | muore 91enne

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ha provato scapparefondazione Galtrucco di Robbio (Pavia), casa di riposo in cui era ospitemetà di settembre dello scorso anno, ma il pensionato di 91 anni è deceduto nel tentattivo. L'...

Tecnica della Scuola

Ha provato scappare dalla fondazione Galtrucco di Robbio (Pavia), casa di riposo in cui era ospite dalla metà di settembre dello scorso anno, ma il pensionato di 91 anni è deceduto nel tentattivo. L'...Ilfamiliare Tutto era accaduto in unoalloggi protetti della Fondazione Longoni a Sondrio dove viveva l'uomo, dopo essere rimasto vedovo (prima aveva a lungo vissuto in Valmalenco), e ...Giuseppe Carluccio ha lanciato dalla finestra un tubo di gomma e poi si è calato dal primo piano. Arrivato a circa due metri da terra si è lasciato andare, ma l’impatto con il suolo gli è stato fatale ...La recensione di Jupiter's Legacy, la nuova serie Netflix basata sull'omonima storia a fumetti di Mark Millar e Frank Quitley.