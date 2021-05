I giorni di piazza Tahrir rivivono ne ‘La settima sigaretta’ di Dunia Kamal (Di venerdì 7 maggio 2021) di Federica Pistono* Dieci anni sono ormai trascorsi dai giorni gloriosi di piazza Tahrir e della Primavera araba, quando la speranza di rovesciare un regime immobile e corrotto animava la protesta di migliaia di cittadini egiziani. Una rivoluzione che avrebbe portato, in tre settimane, al crollo del governo di Mubarak, e che rimane il simbolo di un futuro che, purtroppo, non si è mai avverato. I Diciotto giorni di Tahrir rivivono nel romanzo La settima sigaretta, della scrittrice e produttrice televisiva egiziana Dunia Kamal (Poiesis Editrice, 2021, traduzione di Barbara Benini). L’autrice, infatti, focalizza l’attenzione del lettore sulla provenienza e il background dei giovani protagonisti della rivoluzione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) di Federica Pistono* Dieci anni sono ormai trascorsi daigloriosi die della Primavera araba, quando la speranza di rovesciare un regime immobile e corrotto animava la protesta di migliaia di cittadini egiziani. Una rivoluzione che avrebbe portato, in trene, al crollo del governo di Mubarak, e che rimane il simbolo di un futuro che, purtroppo, non si è mai avverato. I Diciottodinel romanzo Lasigaretta, della scrittrice e produttrice televisiva egiziana(Poiesis Editrice, 2021, traduzione di Barbara Benini). L’autrice, infatti, focalizza l’attenzione del lettore sulla provenienza e il background dei giovani protagonisti della rivoluzione del ...

