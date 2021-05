Gianroberto Casaleggio | lo Statuto di Anna

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 7 maggio 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il Progetto Rousseau. Di seguito “Lodi” tratto dal suo libro “Web ergo sum” pubblicato nel 2004., figlia dei Duchi di York, regnò in Gran Bretagna dal 1702 al 1714. Di quel periodo si ricordano un particolare stile architettonico (“Queen Anne”), l’abolizione del Parlamento Scozzese e lodi. Lodidel 1710 è la prima legge completa suI copyright. Il problema della regolamentazione della proprietà intellettuale esisteva, non disciplinato, sin dall’introduzione della stampa a ...