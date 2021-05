Euro digitale piace al 60% cittadini. Lagarde, ascoltiamoli (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Euro digitale piace. La Bce non può decidere da sola ma la presidente Christine Lagarde invita ad "ascoltare" quello che dicono i cittadini. Il progetto di un Euro digitale solleva numerose ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) L'. La Bce non può decidere da sola ma la presidente Christineinvita ad "ascoltare" quello che dicono i. Il progetto di unsolleva numerose ...

Advertising

fisco24_info : Euro digitale piace al 60% cittadini. Lagarde, ascoltiamoli: Presidente Bce favorevole anche a unione mercato capit… - TizASRoma1927 : @DanieleGianca @iamfedericooo Se vai sul ps store non cambia niente tra retail e digitale. Forse poca roba. Spender… - EmaCymru : @informapirata @Agenda_Digitale ma se per secoli 30 euro all'anno di antivirus sembravano una cifra spropositata :)… - Euro_comunica : Lavoro, formazione e inclusione sociale. La ricetta europea per il dopo pandemia - apre_it : ??Il Parlamento europeo ha dato il via libera al programma Europa Digitale?? ????1,6 miliardi di euro alla sicurezza in… -