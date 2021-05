Detto Fatto, Bianca Guaccero si commuove per l’ultima puntata: “Odio gli addii” (Di venerdì 7 maggio 2021) l’ultima puntata di Detto Fatto è stata semplicemente meravigliosa. Bianca Guaccero ha dimostrato ancora una volta di essere una conduttrice d’eccezione, tra stile e gentilezza. E il suo look non tradisce: un abito rosa a palloncino, un make-up molto vistoso e degli orecchini a pendente, una tendenza del momento. Raimondo Todaro, ovviamente, non poteva mancare per dare il saluto allo show: ci ha ancora una volta conquistate con le battute e uno sketch memorabile insieme a Jonathan Kashanian. Si sono dati battaglia in una sfida a tempo, preparando una pizza particolare. Bianca li ha incoraggiati con il suo solito savoir-faire. In collegamento, anche Carla Gozzi, cui Bianca ha chiesto un parere sullo stile di Raimondo. La Gozzi, esempio per tutte le ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 maggio 2021)diè stata semplicemente meravigliosa.ha dimostrato ancora una volta di essere una conduttrice d’eccezione, tra stile e gentilezza. E il suo look non tradisce: un abito rosa a palloncino, un make-up molto vistoso e degli orecchini a pendente, una tendenza del momento. Raimondo Todaro, ovviamente, non poteva mancare per dare il saluto allo show: ci ha ancora una volta conquistate con le battute e uno sketch memorabile insieme a Jonathan Kashanian. Si sono dati battaglia in una sfida a tempo, preparando una pizza particolare.li ha incoraggiati con il suo solito savoir-faire. In collegamento, anche Carla Gozzi, cuiha chiesto un parere sullo stile di Raimondo. La Gozzi, esempio per tutte le ...

