Da lunedì tutta l'Italia in giallo, meno le isole e la Valle d'Aosta (Di venerdì 7 maggio 2021) In serata il ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza che cancella il rosso. La prossima settimana sarà importante perché si vedranno i primi effetti delle riaperture Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) In serata il ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza che cancella il rosso. La prossima settimana sarà importante perché si vedranno i primi effetti delle riaperture

Advertising

rtl1025 : ??A partire da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le #vaccinazioni degli #over50, dunque… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - franser_real : I nuovi colori delle Regioni: da lunedì nessuna in rosso - mariacarla1963 : RT @dottorbarbieri: +++ #Coronavirus, da lunedì tutta Italia gialla tranne Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna (arancioni). +++ - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Da lunedì nuovo cambio di colori per le #regioni. Quasi tutta #Italia diventa gialla. #Covid19: 207 vittime. In lieve calo i co… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì tutta Covid, miglioramento generale in tutta Italia. Non ci sono più zone rosse Da lunedì non ci saranno più regioni rosse. Scende il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica, evidenzia ...

Da lunedì tutta l'Italia in giallo, meno le isole e la Valle d'Aosta In serata il ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza che cancella il rosso. La prossima settimana sarà importante perché si vedranno i primi effetti delle riaperture

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì VIOLENTO VORTICE TEMPORALESCO e pure il resto di MAGGIO sarà BURRASCOSO iLMeteo.it Danon ci saranno più regioni rosse. Scende il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica, evidenzia ...In serata il ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza che cancella il rosso. La prossima settimana sarà importante perché si vedranno i primi effetti delle riaperture