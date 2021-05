Colori regioni dal 10 maggio: ecco chi cambia colore (Di venerdì 7 maggio 2021) Venerdì è il giorno delle ordinanze che determineranno i nuovi Colori delle regioni a partire dal 10 maggio. Sulla base di quelli che sono i dati e i parametri valutati dal monitoraggio e dalla regia, arriveranno le comunicazioni ufficiali da parte del Ministero della Salute. E c'è attesa per capire quali saranno le evoluzioni epidemiologiche dei singoli dei territori e la collocazione nelle rispettive fasce. Da diversi giorni si parla della possibilità del fatto che, da poco dopo la metà di maggio, si potrebbe procedere ad un allentamento del coprifuoco e a nuove riaperture. È questo l'effetto della possibilità che il trend della curva continui a rivelare un andamento auspicato. Colori regioni dal 3 maggio, niente zone rosse? E questo trova riscontro anche in ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Venerdì è il giorno delle ordinanze che determineranno i nuovidellea partire dal 10. Sulla base di quelli che sono i dati e i parametri valutati dal monitoraggio e dalla regia, arriveranno le comunicazioni ufficiali da parte del Ministero della Salute. E c'è attesa per capire quali saranno le evoluzioni epidemiologiche dei singoli dei territori e la collocazione nelle rispettive fasce. Da diversi giorni si parla della possibilità del fatto che, da poco dopo la metà di, si potrebbe procedere ad un allentamento del coprifuoco e a nuove riaperture. È questo l'effetto della possibilità che il trend della curva continui a rivelare un andamento auspicato.dal 3, niente zone rosse? E questo trova riscontro anche in ...

